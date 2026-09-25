Агрессия Киева привела к остановке экспорта из портов Одессы

Украина поплатилась за желание устроить блокаду Крыма Агрессия Киева привела к остановке экспорта из портов Одессы

Москва25 сен Вести.Экономика Украины оказалась в глубоком кризисе после того, как 22 июля 2026 года порты Большой Одессы - Одесса, Черноморск и Южный - прекратили свою работу. Постоянные удары по объектам инфраструктуры сделали невозможным продолжение торговых операций через украинские морские порты, отмечает издание "Взгляд".

По словам журналистов, торговля через украинские порты полностью прекратилась из-за постоянных ударов.

Многие сельхозпроизводители планируют уменьшить площадь посевов в следующем году, добавили в издании.

Уточняется, что трагедия для украинского экспорта стала следствием политики Владимира Зеленского, а конкретно – операции "Молочка", направленной на поражение российских судов в Черном море БПЛА ВСУ.

Ранее сообщалось, что простой украинских портов Большой Одессы продолжается уже более двух месяцев, за это время Киев потерял $4,45 млрд валютной выручки.