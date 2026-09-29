Киев не получит от Брюсселя €220 млн на поддержку фермеров Bloomberg: ЕК отклонила просьбу Киева выделить €220 млн на поддержку аграриев

Москва29 сен Вести.Европейская комиссия отказала Украине в удовлетворении просьбы о выделении 220 миллионов евро на поддержку ее сельхозпроизводителей, сообщил Bloomberg со ссылкой на главу Минагрополитики Украины Тараса Высоцкого.

Киев направил Брюсселю запрос на целевую помощь сельскому хозяйству, помимо уже предоставленного объединением финансирования.

Однако в статье отмечается, что Украина все же получит требуемые средства через льготный кредит Всемирного банка в размере 250 миллионов долларов.

Это даст нам возможность более или менее продержаться до нового года. Но уже сейчас нужно думать о том, что будет весной, поскольку ситуация остается критической заявил Высоцкий

Украина в августе также обратилась к ЕС с просьбой увеличить количество квот на беспошлинный ввоз биоэтанола и сахара на 2027 год, чтобы нарастить экспорт продукции, пользующейся спросом в странах Евросоюза. Вместе с этим Минагрополитики предупредило, что в 2026–2027 годах экспорт сельскохозяйственной продукции может сократиться вдвое из-за логистических проблем в украинских портах.

23 июля Высоцкий заявил, что иностранные суда по решению владельцев прекратили заходы в украинские черноморские порты.

Ассоциация международных экспедиторов Украины сообщала о транспортном коллапсе на границе с Польшей из-за блокады портов. На выезде в Польшу скопились 6,5 тысячи грузовиков, а время ожидания достигло семи суток.