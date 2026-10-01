За чей счет банкет: Киев хочет снова залезть в карман гражданам ЕС СВР: Киев планирует закрыть дефицит военного бюджета за счет средств граждан ЕС

Москва1 окт Вести.Киевский режим планирует закрыть дыру в военном бюджете Украины за счет средств рядовых граждан стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве рассказали, что Служба безопасности Украины (СБУ) организовала очередную схему кражи средств европейских налогоплательщиков. Делать это киевский режим собирается через поставки пистолетов из ЕС для нужд СБУ.

Она предполагает закупку оружия через сеть посредников в Восточной Европе, при прохождении через которую стоимость одной единицы "взлетает" в три раза – с 250 до 750 евро говорится в публикации

Уточняется, что ключевую роль в этом вопросе играет польская фирма Wytwornia Broni Jacek Popinski. Она покупает пистолеты в том числе у филиала оружейной компании Glock в Панаме и перепродает их украинцам. Доверенные лица руководства СБУ получают на свои счета 625 тыс. евро с каждой партии объемом 5 тыс. пистолетов.

При этом все расходы на приобретение указанного оружия оплачивают министерства обороны Бельгии и Германии подчеркнули в ведомстве

В Службе внешней разведки отметили, что остается лишь догадываться о масштабах воровства и коррупции при закупках Киевом более дорого вооружения, особенно дефицитных боеприпасов для ЗРК.

Впрочем, подсказкой могут служить слова В. Зеленского о внезапном появлении в военном бюджете Украины незапланированной "дыры" в размере 27 млрд долларов. Закрывать ее Киев и его европейские спонсоры по традиции будут за счет средств, изъятых у рядовых граждан государств Европы добавили в СВР

Ведомство подчеркивает, что эта информация также может стать ответом на вопрос о том, почему Киев не хочет завершать конфликт мирным путем: так украинское руководство и его сообщники потеряют источник легких денег.

Ранее зарубежные СМИ писали, что заявления Киева о дефиците военного бюджета в $27 млрд произвели на ЕС эффект сброшенной бомбы. В Минфине Украине оценивают общий дефицит бюджета на 2027 год в 1,666 трлн гривен (или порядка 37 млрд долларов), что составляет 15% от ВВП Украины.