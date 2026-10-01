В СВР заявили, что коррупция на Украине мешает переговорам СВР: коррупция на Украине тормозит мирный процесс

Москва1 окт Вести.Коррупция на Украине мешает мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

По данным пресс-бюро СВР, новое руководство Службы безопасности Украины разработало схему хищения средств европейских налогоплательщиков при закупках пистолетов из стран Евросоюза. В российской разведке сообщают, что оружие приобретается через посредников в Восточной Европе, из-за чего стоимость одной единицы при прохождении цепочки поставок возрастает с 250 до 750 евро.

Ключевым участником схемы в СВР называют польскую компанию Wytwornia Broni Jacek Popinski. По версии ведомства, она закупает пистолеты, в том числе у панамского филиала австрийской Glock, а затем перепродает их украинской стороне.

В СВР также сообщают, что с каждой партии из пяти тысяч пистолетов руководству СБУ переводится 625 тысяч евро. При этом расходы, по данным российской разведки, покрывают министерства обороны Бельгии и Германии.

В ведомстве отметили, что масштабы возможных хищений при закупках более дорогостоящего вооружения, включая боеприпасы для зенитных ракетных комплексов, остаются неизвестными. При этом в СВР напомнили, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее говорил о внезапной "дыре" в военном бюджете страны в размере 27 млрд долларов.

В российской разведке считают, что подобная информация объясняет, почему украинское руководство, по их мнению, не заинтересовано в мирном завершении конфликта: оно получает незаконную выгоду и не готово отказаться от этой схемы.