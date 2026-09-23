МИД: коррупция в ВПК Украины может быть связана с европейскими спонсорами

Мирошник указал на связь коррупции в ВПК Украины с европейскими спонсорами МИД: коррупция в ВПК Украины может быть связана с европейскими спонсорами

Москва23 сен Вести.Коррупция в военно-промышленном комплексе (ВПК) Украины может быть связана с европейскими спонсорами, которые сначала лоббируют выделение огромных сумм, а потом не реагируют на их разворовывание, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью газете "Известия".

Очень велика вероятность, что все происходящее вокруг украинского так называемого новоявленного ВПК непосредственно связано с европейскими спонсорами. То есть такого не бывает, чтобы лидеры отдельных стран ни с того ни с сего лоббировали выделение колоссальных сумм денег. И потом никак не реагировали на сообщение о том, что эти деньги разворовываются приводят "Известия" слова Мирошника

Военный эксперт Владимир Орлов отметил, что Украина уже давно перестала бы существовать, если бы главе киевского режима Владимиру Зеленскому не выделяли западное финансирование.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, почему Запад закрывает глаза на коррупцию на Украине. В европейских странах хорошо знают о воровстве украинских чиновников, подчеркнул Азаров.