В СБУ организовали новую схему кражи европейских денег на поставках пистолетов

Руководство СБУ придумало новую схему кражи денег европейских налогоплательщиков В СБУ организовали новую схему кражи европейских денег на поставках пистолетов

Москва1 окт Вести.На Украине создали новую схему кражи европейских средств, связанную с поставками в СБУ пистолетов из стран Евросоюза, сообщает Служба внешней разведки РФ.

Отмечается, что стоимость одной единицы оружия при реализации схемы вырастала втрое – до 750 евро с 250.

Новое руководство СБУ организовало очередную схему кражи денег европейских налогоплательщиков на поставках пистолетов из стран ЕС для нужд ведомства говорится в сообщении

Схема состоит в закупке оружия через посредников в Восточной Европе, указывают в СВР.

Ранее в СВР сообщали, что страны ЕС подталкивают к изгнанию украинских беженцев.