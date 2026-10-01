Москва1 октВести.На Украине создали новую схему кражи европейских средств, связанную с поставками в СБУ пистолетов из стран Евросоюза, сообщает Служба внешней разведки РФ.
Отмечается, что стоимость одной единицы оружия при реализации схемы вырастала втрое – до 750 евро с 250.
Новое руководство СБУ организовало очередную схему кражи денег европейских налогоплательщиков на поставках пистолетов из стран ЕС для нужд ведомстваговорится в сообщении
Схема состоит в закупке оружия через посредников в Восточной Европе, указывают в СВР.
Ранее в СВР сообщали, что страны ЕС подталкивают к изгнанию украинских беженцев.