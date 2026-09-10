СВР: Еврокомиссия подталкивает ЕС к изгнанию беженцев на Украину

СВР: страны ЕС подталкивают к изгнанию украинских беженцев СВР: Еврокомиссия подталкивает ЕС к изгнанию беженцев на Украину

Москва10 сен Вести.Еврокомиссия подталкивает европейские страны к изгнанию на родину украинских беженцев. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Еврокомиссия ориентировала правительства стран ЕС на выработку юридически обоснованных механизмов изгнания на родину украинских граждан, прибывших в Европу в качестве беженцев говорится в сообщении

Среди стран ЕС больше всего беженцев приняли ФРГ (1,29 млн человек), Польша (961 тыс. человек) и Чехия (381 тыс. человек).

Политологи высказывают мнение, что ужесточение условий пребывания украинских беженцев в ряде стран Европы связано не с мировой политикой, а банальной усталостью от их хамского поведения.