СВР: в Европе находятся до 5,6 млн украинцев, большинство – в ФРГ, Польше, Чехии

В СВР раскрыли число находящихся в Европе граждан Украины СВР: в Европе находятся до 5,6 млн украинцев, большинство – в ФРГ, Польше, Чехии

Москва10 сен Вести.В европейских странах в настоящий момент находятся до 5,6 миллиона граждан Украины. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По информации ведомства, в Европейской комиссии приветствуют активизацию на Украине дискуссии относительно мобилизации женщин​​​.

Подсчитано, что в европейских государствах находятся до 5,6 миллиона украинцев, из которых женщины составляют 43,4%. При этом наибольшее число "потенциальных призывников" проживают в Германии, Польше и Чехии говорится в заявлении

Как подчеркнули в СВР, украинцы оказывают ощутимое давление на социальную инфраструктуру и бюджет этих стран, а также провоцируют увеличение там правоэкстремистских настроений.

В ведомстве добавили, что Европа требует от Украины провести мобилизацию женщин.