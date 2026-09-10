Москва10 сенВести.В европейских странах в настоящий момент находятся до 5,6 миллиона граждан Украины. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
По информации ведомства, в Европейской комиссии приветствуют активизацию на Украине дискуссии относительно мобилизации женщин.
Подсчитано, что в европейских государствах находятся до 5,6 миллиона украинцев, из которых женщины составляют 43,4%. При этом наибольшее число "потенциальных призывников" проживают в Германии, Польше и Чехииговорится в заявлении
Как подчеркнули в СВР, украинцы оказывают ощутимое давление на социальную инфраструктуру и бюджет этих стран, а также провоцируют увеличение там правоэкстремистских настроений.
В ведомстве добавили, что Европа требует от Украины провести мобилизацию женщин.