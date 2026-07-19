Юрист Геррейру: украинцы в ЕС пишут жалобы на россиян, чтобы создать им проблемы

Живущие в ЕС граждане Украины пишут ложные жалобы на россиян Юрист Геррейру: украинцы в ЕС пишут жалобы на россиян, чтобы создать им проблемы

Москва19 июл Вести.Живущие в Европе граждане Украины ложно обвиняют россиян в различных преступлениях, чтобы создать им проблемы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил португальский юрист Алешандри Геррейру.

По словам собеседника агентства, это происходит в разных странах Европейского союза.

Бывают ложные обвинения и со стороны украинцев в разных странах Евросоюза, в том числе в Португалии, чтобы создать россиянам проблемы сказал Геррейру

Юрист уточнил, что россиян могут обвинять в том числе в преступлениях на почве ненависти по отношению к украинцам. В таких ситуациях Геррейру рекомендовал в первую очередь обращаться за помощью в местное российское консульство.