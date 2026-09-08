Москва8 сен Вести.Украинские мошеннические колл-центры обманывают на деньги не только россиян, но и европейцев, однако власти Евросоюза (ЕС) предпочитают закрывать на это глаза.

Об этом агентству РИА Новости рассказал экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Он отметил, что Киев рассматривает жителей Европы только как средство для обогащения. При этом, как заявил Прозоров, украинские элиты, которые покровительствуют подобным колл-центрам, верят, что власти Евросоюза не станут возмущаться из-за мошенничества и прибегать к каким-либо серьезным карательным мерам.

[Организаторы колл-центров] знают, что им ничего за это не будет. Потому что украинская власть давно уверовала, что она безнаказанно может делать все, что угодно сообщил собеседник агентства

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о том, то в стране функционировали не менее двух тысяч мошеннических колл-центров. В августе обыски прошли более чем в полутысяче офисов подобных организаций. 28 человек стали подозреваемыми в совершении уголовных преступлений. Однако в сентябре украинские СМИ опубликовали данные о якобы закрытии с 1 августа всех мошеннических колл-центров на территории страны.

При этом зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что украинские мошенники переводят свои колл-центры в страны Азии, чаще всего в Таиланд.