В Сбербанке рассказали, куда украинские мошенники переводят свои колл-центры Сбербанк: украинские мошеннические колл-центры мигрируют в Таиланд

Москва6 сен Вести.Украинские мошенники переводят свои колл-центры в страны Азии, чаще всего в Таиланд. На это указал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что по имеющимся данным, эти колл-центры размещают на арендованных виллах.

По нашим данным, украинские мошеннические колл-центры мигрируют в страны Азии, чаще всего в Таиланд, и размещаются на арендованных виллах​​​. Как правило, основная масса сотрудников – граждане Украины сказал Кузнецов

При этом, как добавил зампред правления Сбербанка, серверные мощности мошеннических центров размещаются в странах Европы, в частности, речь идет о Нидерландах и Германии.

На Украине действуют порядка двух тысяч мошеннических колл-центров, сообщало агентство со ссылкой на украинские СМИ. Как следовало из материала, примерно половина из них работает под покровительством силовиков. Не входящие в эту систему организации называются "черными" и чаще всего они становятся объектами показательных проверок и обысков.