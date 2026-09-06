Москва6 сен Вести.Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что в Брюсселе запретили чиновникам и СМИ критиковать Украину, чтобы европейские избиратели не задавали вопросы о коррупции.

Он отметил, что на Западе формируют героический облик боевиков ВСУ, о них нельзя говорить негативно.

Нельзя про это говорить. Даже когда в Монако взорвали (украинского бизнесмена Вадима – прим. ред.) Ермолаева... уже на третий день во все СМИ поступила методичка: не упоминать, не надо. Потому что нельзя Украине создавать негативный имидж сказал Прозоров РИА Новости

По его словам, критика Киева запрещена, потому что иначе избиратели начнут задавать вопрос, почему ЕС поддерживает "реальных бандитов, террористов и коррупционеров"

Ранее Ермолаев заявлял о возможной причастности к покушению на него украинского Главного управления разведки (ГУР).

Американский журнал Foreign Policy ранее констатировал значительное падение уровня поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского среди населения из-за серии громких коррупционных скандалов, в которые оказалось вовлечено его ближайшее окружение.