Москва26 авг Вести.Страны Евросоюза в первую очередь заботятся о своем ВПК и зарабатывают колоссальные деньги на войне, поэтому они приложат максимум усилий для затягивания конфликта на Украине. Такое мнение ИС "Вести" высказал экс-сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

Он обратил внимание, что Украина является удобным тараном, который ЕС использует против России.

В первую очередь страны Евросоюза заботятся, конечно, о своем ВПК. Потому что надо получать прибыль с этой войны. И вы же понимаете, на этой войне зарабатываются колоссальные деньги. Это серьезный бизнес-проект для многих стран и корпораций, и даже отдельных частных лиц, которые на этом зарабатывают. Поэтому, естественно, они хотят получить от этого навар. Соответственно, Евросоюз рассматривает Украину в этом контексте. … А второй аспект - Украина нужна Евросоюзу исключительно как таран против России рассказал Прозоров

Он также выразил уверенность, что ЕС активно готовится к войне с РФ.

Я считаю, что Евросоюз готовится к войне с Российской Федерацией. И в этом контексте Украина ему очень нужна, чтобы ослабить нашу страну как можно сильнее, чтобы потом Евросоюзу было проще воевать. Поэтому, конечно, будут подпитывать, будут стараться, чтобы война не закончилась как можно дольше объяснил Прозоров

Ранее Прозоров прокомментировал высказывания экс-министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Киев проигрывает войну с РФ. По его словам, это заявление было частью информационной операции.