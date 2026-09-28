Москва28 сен Вести.Европу готовят к войне с Россией, и хорошо виден украинский сценарий этой подготовки. При этом идеологом втягивания континента в войну и механизмом милитаризации стран выступает, как и в случае с Украиной, НАТО. Основной принцип, который уже привел к украинской катастрофе: никаких переговоров с Россией, объявить, несмотря ни на какую логику и доводы, ее агрессором и на этом основании не только не учитывать ее интересы, но везде демонстративно их ущемлять, всячески оскорблять и унижать представителей российской власти.

"Я знаю, что всегда найдутся люди, которые скажут вам: о, если бы вы только сели за стол переговоров с Путиным и сделали то-то и то-то... Это долгосрочная проблема. Это угроза. Мы не можем быть наивными", — заявил генсек НАТО Марк Рютте. При этом намеренно упускается из виду, что альянс сам постоянно угрожает России, и это совершенно не скрывается.

Председатель военного комитета блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО продолжает работу по наращиванию своих сил и средств на восточном фланге, уделяя восточному направлению особое внимание. Таким образом, вся деятельность альянса направлена против России, идет беспрецедентная активность у российских границ; на коллективном Западе это объявляется "мерами к обороне", но до продвижения НАТО проблем с военным противостоянием вообще не было, они появились только после присутствия альянса у российских границ.

Украину тянули в НАТО на цепи, для этого даже допустили разгул в стране нацизма, терпят небывалый правовой беспредел и коррупцию, западные политики, за редким исключением, терпят хамское поведение Зеленского, а только теперь на коллективном Западе всем и каждому понятно, что Киеву в альянсе не место. И что? Этот факт на коллективном Западе никого не приводит в чувство, Европу продолжают втягивать в войну с Россией.

И ответ на вопрос, зачем все это делается, очевиден: НАТО нужно показать свою необходимость, что со времени войны в Персидском заливе неочевидно даже для Вашингтона. Если опираться на факты, то легко прийти к выводу, что единственный враг альянса — это Россия, и никаких других врагов у НАТО нет. Трампу не удалось заставить страны НАТО воевать с Ираном, альянс оказался совершенно бесполезен в Ближневосточном конфликте, и только вымышленная российская угроза держит этот военный блок на плаву.

С точки зрения бизнеса, европейцам не только впаривают то, что им не нужно, но и продают военную катастрофу по цене экономического процветания, что не просто циничная ложь, а прямое преступление против народов Европы.

Не будь антироссийской истерии в Европе, кто бы терпел "сумасшедшую" (эпитет евродепутатов) Урсулу фон дер Ляйен в руководстве ЕС? Но Зеленский тоже многим кажется сумасшедшим, однако он покрывает огромные коррупционные схемы, и эти схемы все больше становятся явными и объясняют реальную недоговороспособность кровавого клоуна. "Мне кажется, он преследует только свои личные интересы. Недавно я разговаривала с человеком, который знал его десятки лет, он очень близок к Зеленскому. И этот человек сказал, что Зеленский спасает себя, жертвуя тысячами жизней украинцев… Думаю, после окончания боевых действий нам еще предстоит многое узнать о его банковских счетах", — заявила в интервью его бывшая соратница Мендель.

Но ведь у фон дер Ляйен, которая превратила ЕС в кормушку для НАТО, ситуация аналогичная. Чем больше денег европейских налогоплательщиков уходит неизвестно куда, тем агрессивнее "бешеная Урсула" становится, и это связывает ее с коррупционером Зеленским в один узел. Эта связь легко читается, поскольку Киев от Брюсселя получает обычно столько, сколько просит; хотя украинская коррупция давно доказана, но почему-то руководство ЕС это не смущает.

"Киев оказывает на Брюссель серьезное давление. По данным украинского правительства, в текущем году дефицит бюджета составляет 23,5 миллиарда евро. На 2027 год администрация Зеленского прогнозирует дефицит в 32,6 миллиарда долларов, или около 28,4 миллиарда евро. Сама Еврокомиссия пока не называла размер финансовых потребностей Украины", — осторожно пишет о возросших аппетитах кровавого клоуна Berliner Zeitung.

По словам издания, европейцы начали артачиться платить больше, но вместо того, чтобы сделать аудит своей помощи, они начали говорить о "необходимых" реформах, которые развяжут европейские кошельки еще больше. "У нас есть план для Украины, предусматривающий целый ряд реформ — от энергетического сектора до сферы верховенства права. Кроме того, существует план из десяти пунктов, касающийся преобразований в области верховенства права и борьбы с коррупцией. Это означает, что если эти реформы будут приняты и реализованы в 2026 году, то можно будет выделить 20 миллиардов евро бюджетной поддержки", — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Но дальше, как пишет издание, произошли некие "терки" между Брюсселем и Киевом… "После встречи председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выбрала более примирительный тон и сделала акцент на поддержке Украины в сфере обороны", — Berliner Zeitung. Бешеная Урсула на удивление быстро вошла в положение Зеленского; остается догадываться, какие "волшебные слова" он ей сказал. "Наша новая программа ЕС и Украины по противодействию баллистическим ракетам может помочь быстро нарастить производство. Дополнительная оборонная помощь уже в пути. В этом календарном году у нас остается еще 37 миллиардов евро", — написала она в соцсети X.

Уж не те ли "волшебные слова" услышала глава ЕК, которые ранее Зеленский говорил словацкому премьеру Роберту Фицо, которого хотел подкупить крупной суммой? А если нет, то как иначе объяснить, что Урсула фон дер Ляйен любит украинскую войну больше, чем европейских налогоплательщиков? Нелегитимный тоже любит коррупционные схемы на крови больше, чем граждан Украины, и тут они с Урсулой друг друга стоят — как говорят, два сапога пара.

От украинской войны кормится вся глобалистская тусовка Европы: потомок нациста Мерц, задиристый петушок Макрон и огромное количество европейских политиков помельче, выступающих в качестве шестерок. "В последние годы среди населения многих стран Европы растет скептицизм по поводу роста военных расходов на фоне кризиса в экономике, высокой инфляции и миграционных проблем. В этих условиях создание образа грозного внешнего врага является единственным легитимным оправданием дальнейшего существования НАТО. Страны альянса используют так называемую угрозу "российского вторжения" для наращивания военных бюджетов", — пишет Baijiahao.

Все эти европейские подсвинки, желающие войны, подобно Зеленскому, не отдают себе отчета по поводу реальных последствий войны с Россией; они их не интересуют, как не интересует кровавого клоуна трагедия украинского народа. "Именно Европа готовится к войне с нами. Там каждый день заявляют, что максимум к 2030 году европейцы должны быть готовы к войне. Это может стать самосбывающимся пророчеством, потому что они вкладывают огромные деньги в производство вооружений. На каком-то этапе какой-нибудь авантюрист — а их сейчас много в европейских элитах — может сказать: "Мы столько накопили, куда это девать?" — заявил руководитель МИД РФ Сергей Лавров в ООН.

Вся эта подготовка к войне с Россией имеет не военную основу, а коррупционную и политическую. Если бы на Украине был мир, то Зеленский давно бы сидел в тюрьме за коррупцию, но с ЕС ситуация аналогичная, поэтому и европейские подсвинки, желающие войны, свои коррупционные схемы с кровавым клоуном хотят прикрыть войной, поскольку им тоже придется отвечать за свою преступную политику. Украинская война политически прикрывает невиданную доселе коррупцию в ЕС, построенную на ограблении простых европейцев.

России, в отличие от Зеленского и глобалистов, Европу грабить не нужно: она до антироссийской истерии способствовала росту европейской экономики и благосостоянию и всегда готова вернуться к взаимовыгодной равноправной торговле. "Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой, у нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное, нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой", — заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Санкт-Петербурге. По словам главы государства, заявления об угрозе России и необходимости готовиться к войне с ней — "провокация" и "целенаправленное раздувание ситуации".

А вот цена подобной провокации может стать очень дорогой для Европы. Европейским подсвинкам, желающим войны, следует помнить другие слова российского лидера о том, что "если Европа нападет на РФ, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой".

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"