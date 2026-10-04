Гончаренко: каждые новые условия мира для Киева оказываются хуже предыдущих Депутат Рады Гончаренко признал катастрофическое положение дел на Украине

Москва4 окт Вести.Каждые новые условия мирного урегулирования, которые предлагают Киеву, оказываются хуже предыдущих, а отрицание реального положения дел лишь усугубляет кризис. Такое мнение в авторской колонке для "Украинской правды" высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Парламентарий подчеркнул, что страна сталкивается с тяжелейшим социально-экономическим кризисом: разрушением энергетики, мостов и дата-центров, полной остановкой сталелитейной промышленности, падением рождаемости в Киеве более чем вдвое по сравнению с 2014 годом и нехваткой собственных средств даже на содержание госаппарата.

По словам депутата, украинскому руководству пора прекратить делать ставку на лозунги о стойкости и признать суровую действительность, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую катастрофу.