Москва4 октВести.Каждые новые условия мирного урегулирования, которые предлагают Киеву, оказываются хуже предыдущих, а отрицание реального положения дел лишь усугубляет кризис. Такое мнение в авторской колонке для "Украинской правды" высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Парламентарий подчеркнул, что страна сталкивается с тяжелейшим социально-экономическим кризисом: разрушением энергетики, мостов и дата-центров, полной остановкой сталелитейной промышленности, падением рождаемости в Киеве более чем вдвое по сравнению с 2014 годом и нехваткой собственных средств даже на содержание госаппарата.
По словам депутата, украинскому руководству пора прекратить делать ставку на лозунги о стойкости и признать суровую действительность, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую катастрофу.