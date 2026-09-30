В Раде заявили, что 40-дневный план Зеленского обернулся проблемами для Украины Гончаренко: 40-дневный план Зеленского обернулся большими проблемами для Украины

Москва30 сен Вести.Рассчитанный на 40 дней план главы киевского режима Владимира Зеленского, который был направлен на создание видимости военных успехов и получение дополнительной поддержки со стороны Запада, обернулся для Украины большими проблемами, указал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, "за 40 дней остановились черноморские порты, уничтожена большая часть" экономики Украины.

Ситуация на Украине резко ухудшилась за эти 40 дней сказал Гончаренко в интервью украинской журналистке

Депутат Рады отметил, что во время записи этой беседы происходят постоянные проблемы с интернетом. Причиной этому, по словам Гончаренко, являются огромные проблемы с интернетом, которые сейчас фиксируются на Украине.

Это, как заметил нардеп, "последствия реализации 40 дней от Зеленского". Новые планы главы киевского режима, по мнению Гончаренко, могут грозить еще большими проблемами Украине.

Издание Strategic Culture еще в августе указало на провал 40-дневной операции Зеленского. По данным СМИ, эта операция обернулась против Киева. Россия, как указали журналисты, добивается ключевых успехов на поле боя и наносит удары по украинским линиям снабжения.