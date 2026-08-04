Слуцкий назвал план Зеленского по давлению на РФ "порталом в ад" для Киева

В Госдуме назвали 40-дневный план Зеленского порталом в ад для Украины Слуцкий назвал план Зеленского по давлению на РФ "порталом в ад" для Киева

Москва4 авг Вести.Депутат Государственной думы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью ТАСС охарактеризовал 40-дневный план президента Украины Владимира Зеленского по давлению на Москву как "портал в ад" для самой Украины.

Предупреждения о красных линиях давно остались в прошлом. Украина планомерно отрезается от путей оружейных поставок и рискует подойти к самой тяжелой зиме. И этот "портал в ад" для украинцев открыл Зеленский заявил политик

Парламентарий отметил, что именно замысел Зеленского побудил Россию поменять тактику ведения боевых действий, усилив удары по логистическим узлам и энергетической инфраструктуре Украины. По его оценке, к настоящему моменту Киев не сумел продвинуться на фронте ни на йоту и перешел к целенаправленному террору и росту числа военных преступлений - ради сохранения диктатуры действующего на Украине режима и его финансирования со стороны Запада.

Напротив - российские войска последовательно продвигаются, освобождая русскую землю Донбасса подытожил депутат

Зеленский утвердил новый план "воздействия" РФ 26 июня. Реализовать его Служба безопасности Украины должна была за 40 дней. По словам украинского лидера, эта операция якобы была "нацелена на прекращение" конфликта.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отмечал, что за 40 дней операции против России Зеленскому так и не удалось достичь ключевых целей.