В Верховной раде назвали ситуацию с безопасностью на Украине катастрофической Депутат Рады Разумков: ситуация с безопасностью на Украине катастрофическая

Москва2 окт Вести.Cитуация с безопасностью на Украине и в Киеве в частности носит катастрофический характер, и именно это вынуждает родителей отправлять детей за рубеж. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, выступая на YouTube-канале "Суперпозиция".

Ситуация с безопасностью катастрофическая, все видят, что происходит в городе Киеве, аналогичная ситуация во многих городах страны. Вот объясните мне, какие аргументы я должен использовать для того, чтобы родители не отправляли своих детей за границу? задался вопросом он

Помимо этого, депутат предупредил о возможных проблемах с выплатой зарплат в случае, если западные партнеры не обеспечат достаточного финансирования украинского бюджета.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинские молодежные лагеря ежегодно охватывают до 300 тысяч детей, целенаправленно прививая им враждебное отношение к России.