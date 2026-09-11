В Раде признали, что Киев не может противостоять российским дронам Депутат Рады Горобенко: Киев оказался в наихудших условиях

Москва11 сен Вести.Украинские законодатели признали, что Киев оказался в наихудших условиях с 2022 года, ПВО города не способна противостоять реактивным дронам Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко в эфире одного из YouTube-каналов.

Что касается прифронтовых общин и областей, сюда я бы уже включил Киев и Киевскую область, то тут ситуация за последние четыре года наихудшая, потому что тот вызов, который мы получили по реактивным дронам, мы к нему были не готовы сказал он

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов пожаловался, что реактивные БПЛА-перехватчики "не очень помогут" ВСУ от новых российских ударных дронов.