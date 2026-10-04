Москва4 октВести.Провальная 40-дневная операция главы киевского режима Владимира Зеленского привела к ударам Вооруженных сил (ВС) РФ по Киеву.
Таким мнением поделился отставной американский офицер Скотт Риттер в соцсети X.
Не стоило начинать 40-дневную операцию с целью причинить боль русскому народу. Играешь в глупые игры — получаешь глупые "призы"написал он
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия должна обеспечить свою безопасность и сделать так, чтобы никому было неповадно объявлять "40-дневные планы" против нее.
Издание Strategic Culture написало, что 40-дневная операция киевского главаря против России завершилась неудачей. Отмечалось, что Североатлантический альянс использовал против Москвы "все, кроме ядерного оружия", но все равно попал в стратегический тупик.