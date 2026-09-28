Песков: никому должно быть неповадно объявлять "40-дневные планы" против РФ

В Кремле сделали заявления о "40-дневных планах" Киева против России Песков: никому должно быть неповадно объявлять "40-дневные планы" против РФ

Москва28 сен Вести.Россия должна обеспечить свою безопасность и сделать так, чтобы никому было неповадно объявлять "40-дневные планы" против РФ и пытаться наносить по стране удары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, что Москва будет исходить из национальных интересов в вопросах урегулирования украинского конфликта.

Национальные интересы РФ очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева сказал пресс-секретарь президента

В июне 2026 года Владимир Зеленский заявлял, что утвердил 40-дневную операцию "адских" ударов по России, однако никакого преимущества Киев так и не получил, а ответные атаки ВС РФ оказались гораздо разрушительнее.