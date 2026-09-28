Песков: Киеву придется заплатить за свои действия в последние месяцы

Кремль: Киеву придется заплатить за свои действия в последние месяцы Песков: Киеву придется заплатить за свои действия в последние месяцы

Москва28 сен Вести.Украине придется заплатить цену за действия, которые происходили в последние месяцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Безусловно, об этом тоже говорил президент [РФ Владимир Путин], Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы сказал он журналистам

Песков отметил, что сейчас, как он считает, Киев уже сталкивается с последствиями этих действий.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести" раскрыл два варианта ближайшего будущего для главы киевского режима Владимира Зеленского.