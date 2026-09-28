Москва28 сен Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского может ждать или бегство с Украины, или тюрьма. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

Он обратил внимание на стремление Зеленского продолжать атаки по российской гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Я думаю, если у Зеленского будет хоть какой-то ресурс продолжить эти удары, он будет продолжать их делать по-прежнему. У него святого в этом плане ничего нет. Он же охотится за кем? За детьми, за гражданскими машинами, автобусами, наносит удары по больницам, по школам. У него ж святого ничего не осталось... В общем, будущее господина Зеленского мне видится очень просто. В лучшем случае он просто сбежит с Украины, в худшем – сядет надолго в тюрьму заявил сенатор

Также Джабаров отметил, что глава киевского режима перестал слушать советы, которые ему дает президент США Дональд Трамп.

Ранее бегство Зеленского с Украины после завершения специальной военной операции допустил политический аналитик Алан Уотсон.