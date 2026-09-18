Москва18 сен Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидает очень невеселая судьба, если Запад решит заменить его на Украине. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" бывший сотрудник СБУ, основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров.

По его словам, дальнейшая судьба Зеленского зависит от того, какая позиция в отношении Украины перевесит на Западе.

То, что происходит в Киеве, от Киева не зависит по большому счету, а зависит от различных структур на Западе - можно сказать, башен разных на Западе, которые играют Украиной как пешкой. И если победит там та башня, которая скажет "Так, давайте-ка мы обнуляем ситуацию на Украине и начнем с чистого листа", тогда, конечно, Зеленского поменяют очень быстро сказал Прозоров

По его словам, это будет очень выгодно Западу, так как на Зеленского можно повесить все предыдущие неудачи.

На него повесят все неудачи на фронте, неудачи социальной политики, демографии - все. Его сделают козлом опущения, поставят нового человека и, например, скажут нашему руководству: ну, давайте договариваться, мы убрали самый главный триггер, раздражитель, теперь давайте договариваться. Пойдет ли наше руководство на это? Не знаю, в зависимости от того, какие будут условия, выполнят ли в первую очередь требования российской стороны. Но если Запад пойдет на такие шаги, тогда у Зеленского очень плохая перспектива. Скорее всего, он не выживет - в прямом смысле слова отметил Прозоров

Тем временем американский журналист Такер Карлсон в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой назвал главу киевского режима Владимира Зеленского тираном.