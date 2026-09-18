Москва18 сенВести.Украинские лидеры – наемники, в случае краха они не останутся в стране и покинут ее. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой выразил американский журналист Такер Карлсон.
Он предположил, что украинские лидеры берегут для этого случая деньги в офшорах.
Люди, принимающие там решения, не намерены оставаться в стране, если все рухнет. Полагаю, у них есть деньги в офшорах и в случае краха они уедут. Это - не национальные лидеры. Это наемникисказал Карлсон
Также журналист в интервью назвал главу киевского режима Владимира Зеленского "тираном". По мнению Карлсона, отмена выборов, свободы слова и вероисповедания на Украине – проявление тирании.
Ранее Карлсон отметил, что киевский режим - это самое ужасное, что происходит на Украине.