Такер Карлсон: украинские лидеры не намерены оставаться в стране в случае краха

Такер Карлсон считает, что украинские лидеры покинут страну в случае краха Такер Карлсон: украинские лидеры не намерены оставаться в стране в случае краха

Москва18 сен Вести.Украинские лидеры – наемники, в случае краха они не останутся в стране и покинут ее. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой выразил американский журналист Такер Карлсон.

Он предположил, что украинские лидеры берегут для этого случая деньги в офшорах.

Люди, принимающие там решения, не намерены оставаться в стране, если все рухнет. Полагаю, у них есть деньги в офшорах и в случае краха они уедут. Это - не национальные лидеры. Это наемники сказал Карлсон

Также журналист в интервью назвал главу киевского режима Владимира Зеленского "тираном". По мнению Карлсона, отмена выборов, свободы слова и вероисповедания на Украине – проявление тирании.

Ранее Карлсон отметил, что киевский режим - это самое ужасное, что происходит на Украине.