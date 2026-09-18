Москва18 сен Вести.Американский журналист Такер Карлсон в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой назвал главу киевского режима Владимира Зеленского тираном.

Журналист обратил внимание, что тираны, "уходящие на покой" и мирно умирающие "в окружении внуков" — редкий случай.

Просто так не бывает. А Зеленский — тиран. Он отменил выборы, свободу слова, свободу вероисповедания и свободу передвижения, а также гонит людей на смерть в войне, в которой невозможно победить. Это и есть определение тирании. Он тиран. К тому же он коррумпирован. И я не могу припомнить ни одного случая, когда подобное поведение сходило бы человеку с рук