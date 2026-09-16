Москва16 сен Вести.США должны прекратить поддержку нынешнего киевского режима - в частности, перестать поставлять Украине разведывательную информацию. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой американский журналист Такер Карлсон.

Он указал, что Украина продолжает удары по российским объектам энергетики и гражданской инфраструктуре, а также по гражданским лицам в России.

Нанесение ударов по энергетической инфраструктуре, безусловно, провоцирует энергетический кризис по всему миру, и это настолько разрушительно и имеет далеко идущие последствия, в том числе для США… Ситуация изменится только если США перестанут поставлять разведывательную информацию Украине. И если мы, допустим, перестанем поддерживать украинское правительство, и тогда оно падет сказал Карлсон

Также Такер Карлсон заявил, что Европа подпитывает конфликт на Украине и не видит причин останавливаться.