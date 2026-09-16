Москва16 сен Вести.Европа подпитывает конфликт на Украине и не видит причин останавливаться, считает американский журналист Такер Карлсон. Такое мнение он выразил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

По словам телеведущего, европейские лидеры не видят причин не финансировать Украину, поскольку за этим конфликтом они скрывают свои неудачи.

Нет никаких причин, чтобы они остановились. Мне самому не нравится. Они подрывают собственную эффективность таким образом, подпитывая войну, создают дополнительную систему для России, чтобы Россия продолжала сражаться. И ваше правительство прекрасно об этом знает… Если все это будет так продолжаться, то тогда у России не будет никакого другого выбора, кроме как действовать так, что это будет плохо и для США, и для Европы. И я надеюсь, что этого не произойдет. Просто молюсь Богу сказал Карлсон

В ходе этого интервью журналист выразил обеспокоенность по поводу конфликта на Украине. Также Карлсон, в частности, назвал причины, по которым, по его мнению, США не прекращают помощь Украине.