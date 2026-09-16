Москва16 сен Вести.Конфликт на Украине – самое опасное, что происходит в сегодняшнем мире, ситуация ускоряется и вызывает беспокойство. Об этом в эксклюзивном интервью ИС "Вести" заявил журналист Такер Карлсон.

По словам телеведущего, он "не уверен" в том, что США "могут контролировать" происходящее в ходе этого конфликта.

Я думаю, что это самое опасное, что происходит в сегодняшнем мире. И я на самом деле, безусловно, беспокоюсь и про США, и про Россию, и про Украину. Я не вижу победителей. И сейчас я вижу, что вся ситуация ускоряется и движется, в общем-то, к использованию не обычных вооружений, а массового уничтожения, это не может не пугать. И я не уверен, что Соединенные Штаты Америки могут контролировать то, что происходит сейчас на этой войне. Но что мы можем контролировать — это наша поддержка в отношении украинского правительства. И это не помогает Украине. И, безусловно, население Украины уменьшается сказал Карлсон

По мнению журналиста, если США перестанут оказывать помощь Украине с разведданными и надавят на западноевропейских союзников, то это "будет трудно", но "менее ужасно", чем последствия продолжения конфликта.

Я могу только повторить, что если, допустим, Соединенные Штаты Америки перестанут поставлять разведывательную информацию правительству Украины, если они надавят на своих западноевропейских союзников, членов НАТО, чтобы они, в общем-то, договорились о сделке и договорились о признании утраты определенных территорий в пользу России, это будет трудно, но, по крайней мере это менее ужасно, чем то, что может произойти, если мы не остановимся добавил он

Ранее журналист назвал Украину тоталитарным государством, где "нет свободы слова, свободы передвижения, а президент не выбран народом".