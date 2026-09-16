Карлсон заявил, что молится о скорейшем завершении конфликта на Украине Такер Карлсон признался, что молится об окончании конфликта на Украине

Москва16 сен Вести.Журналист Такер Карлсон в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой признался, что молится об окончании конфликта на Украине. По его словам, ситуация осложняется тем, что европейцы, обостряющие конфликт, не видят причин, чтобы это прекратить.

Я молюсь, чтобы это произошло буквально уже завтра. Потому что ситуация очень-очень опасная, и проблема, честно говоря, заключается в том, что нет никаких предпосылок для того, чтобы европейцы положили этому конец заявил Карлсон

По его словам, Европа, напротив, приветствует развитие конфликта, поскольку за этим они смогут скрыть свои неудачи.