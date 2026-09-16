Москва16 сен Вести.Стремление добиться распада России - одна из причин, по которой США не прекращает помогать Украине. Такое мнение озвучил журналист Такер Карлсон в беседе с ИС "Вести".

Он обратил внимание на утрату влияния США на Ближнем Востоке, а также на ослабление их глобальной экономики. Это оказывает давление на американского президента Дональда Трампа, считает журналист.

Он [Трамп] знает, что если он позволит сохраниться этой ране, то последствия будут очень серьезными. И США на самом деле могут предложить определенное решение этой ситуации. В первую очередь нужно привлечь внимание президента, напомнить ему, что он может помочь нам с мирным урегулированием и не доводить ситуацию до использования оружия массового уничтожения. Это причина номер один рассказал Карлсон

По его словам, те же самые силы, которые заставили президента Трампа начать войну с Ираном, подстегивают рост напряженности в отношении России.

Это силы, которые хотят устранить президента России и стремятся добиться распада России как нации. И я, на самом деле, не совсем понимаю причины и мотивы этих людей, но это те же самые люди, которых мы называем неоконсерваторами в США. Они оказывают давление на президента Трампа, чтобы он продолжал войну в Иране, чтобы он продолжал войну в отношении России заявил он

Карлсон добавил, что эти же силы втянули США в войну с Ираком лет 20 назад, заставляли сохранить войска в Сирии и свергнуть режим Муаммара Каддафи в Ливии. Сейчас, по словам журналиста, настало время для того, чтобы перестать их слушать и устранить их с занимаемых позиций. Таким образом восстановится влияние США в мире, резюмировал он.