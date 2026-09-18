Журналист Карлсон: Запад принудит Киев к переговорам, если прекратит поддержку

Журналист Карлсон раскрыл, как Запад может принудить Украину к переговорам Журналист Карлсон: Запад принудит Киев к переговорам, если прекратит поддержку

Москва18 сен Вести.Американский журналист Такер Карлсон в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал, как западные страны могут склонить Украину к переговорам.

По его словам, прекращение поддержки страны поможет приблизить переговоры.

Я не знаю решения проблемы. Если только западные страны прекратят поддерживать Украину и тем самым принудят ее к урегулированию путем переговоров сказал Карлсон

Также в интервью журналист, в частности, назвал главу киевского режима Владимира Зеленского "тираном". Тот, по мнению Карлсона, проявляет тиранию путем отмены выборов, свободы слова и вероисповедания на Украине.

16 сентября Карлсон также выразил обеспокоенность по поводу конфликта на Украине.