Москва18 сен Вести.Украинский кризис может привести к уничтожению Европы. Такой сценарий допустил американский журналист Такер Карлсон в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Он отметил, что для него такой исход стал бы трагичным, поскольку он питает теплые чувства к Европе.

Эта война может уничтожить Европу. Я хочу предельно ясно заявить: гибель Европы стала бы величайшей трагедией, какую только можно вообразить, у меня сердце сжимается при одной мысли об этом. Я люблю Европу, мои предки родом оттуда. Я против войны в Европе и против ее уничтожения. Я говорю об этом, потому что считаю, что мы близки к обоим этим сценариям