Карлсон: европейские лидеры, как и Зеленский, не связаны со своими странами

Карлсон о европейских лидерах: сбегут, если "корабль пойдет ко дну" Карлсон: европейские лидеры, как и Зеленский, не связаны со своими странами

Москва18 сен Вести.Европейские лидеры ведут себя безрассудно, понимая, что сбегут первыми в случае беды. Такое мнение озвучил американский журналист Такер Карлсон в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

По его словам, конфликт на Украине может уничтожить Европу, но их лидерам до этого нет дела.

Как и Зеленский, они не связаны со своими странами. Они принадлежат к международному классу людей, которые в случае чего уедут - если корабль пойдет ко дну, они просто сбегут. Именно поэтому они ведут себя столь безрассудно считает Карлсон

Ранее тележурналист указал на то, что европейские лидеры не видят опасности, угрожающей их народам.