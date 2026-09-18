Москва18 сенВести.Европейские лидеры ведут себя безрассудно, понимая, что сбегут первыми в случае беды. Такое мнение озвучил американский журналист Такер Карлсон в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.
По его словам, конфликт на Украине может уничтожить Европу, но их лидерам до этого нет дела.
Как и Зеленский, они не связаны со своими странами. Они принадлежат к международному классу людей, которые в случае чего уедут - если корабль пойдет ко дну, они просто сбегут. Именно поэтому они ведут себя столь безрассудносчитает Карлсон
Ранее тележурналист указал на то, что европейские лидеры не видят опасности, угрожающей их народам.