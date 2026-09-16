Карлсон: европейские лидеры не видят опасность, угрожающую их народам Журналист Карлсон: лидеры Европы не видят опасность, угрожающую их народам

Москва16 сен Вести.Европейские лидеры не видят опасность, которая угрожает их собственным народам, и уничтожают свою экономику. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" журналист Такер Карлсон.

По его мнению, лидеры стран Европы пытаются перенаправить на Россию гнев людей, который мог бы обрушиться на них.

Сейчас европейские лидеры не видят опасности, которая угрожает их собственным народам. То есть это энергетическая политика, которая совершенно неэффективна, они уничтожают свою собственную экономику. Они уничтожают социальную ткань своих народов. И лидеры этих наций просто понимают, что нет никакого другого выхода. И что они пытаются сделать? Они пытаются перенести гнев, который в противном случае обрушился бы на них, и перенаправить на Россию, на [президента РФ] Путина считает Карлсон

Он добавил, что у европейцев ограничен доступ к объективной информации, и они вынуждены верить заявлениям своих политических лидеров. Журналист аргументировал это массовыми арестами в Великобритании из-за публикаций в соцсетях.

Кроме того, в ходе интервью Карлсон, в частности, выразил обеспокоенность по поводу конфликта на Украине.