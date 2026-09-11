Москва11 сенВести.Европу ожидает крах после окончания украинского конфликта, ставшего экзистенциальной борьбой с Россией.
Об этом сообщил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале политолога Гленна Дизена.
Украина представляет собой проявление всех этих антироссийских настроений. И теперь Европа превратила Украину в объект экзистенциальной борьбы против России. Но они потерпели неудачу. Они проиграли. Единственным экзистенциальным крахом, который произойдет из-за этого, станет крах Украины, а затем крах европейских политических и экономических элит, которые создали эту украинскую модельрассказал Риттер
Ранее заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев рассказал, что после краха киевского режима десятки тысяч обученных и вооруженных бандитов хлынут на территорию Европейского союза, и это станет частью ответственности европейских политиков.
Кроме того, как заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Евросоюз пребывает в заблуждениях, которые грозят объединению его собственным крахом.