Европу предупредили о последствиях проигрыша в экзистенциальной борьбе с РФ Риттер: Европу ожидает крах после завершения украинского конфликта

Москва11 сен Вести.Европу ожидает крах после окончания украинского конфликта, ставшего экзистенциальной борьбой с Россией.

Об этом сообщил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале политолога Гленна Дизена.

Украина представляет собой проявление всех этих антироссийских настроений. И теперь Европа превратила Украину в объект экзистенциальной борьбы против России. Но они потерпели неудачу. Они проиграли. Единственным экзистенциальным крахом, который произойдет из-за этого, станет крах Украины, а затем крах европейских политических и экономических элит, которые создали эту украинскую модель рассказал Риттер

Ранее заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев рассказал, что после краха киевского режима десятки тысяч обученных и вооруженных бандитов хлынут на территорию Европейского союза, и это станет частью ответственности европейских политиков.

Кроме того, как заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Евросоюз пребывает в заблуждениях, которые грозят объединению его собственным крахом.