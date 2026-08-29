Москва29 авг Вести.Евросоюз пребывает в заблуждениях, которые грозят объединению его собственным крахом. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он согласился с недавним высказыванием профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена. Тот описал, как в Европе отмахиваются от тезиса о том, что НАТО спровоцировала конфликт на Украине, а также отказываются признать, что Россия выигрывает на поле боя.

Самоубийственное заблуждение ЕС прокомментировал Дмитриев

Ранее глава РФПИ уличил европейских политиков в том, что они распространяют ложные нарративы и тем самым хотят продлить конфликт на Украине.