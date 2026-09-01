Дмитриев: сейчас Европа изолирована как никогда

Дмитриев заявил о беспрецедентной изоляции Европы Дмитриев: сейчас Европа изолирована как никогда

Москва1 сен Вести.Сейчас Европа изолирована как никогда из-за потери актуальности на фоне диалога России и США. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Европа сейчас изолирована как никогда из-за фанатичного упорства в проведении ошибочной политики, проводимой при [экс-президенте США Джо] Байдене написал Дмитриев в соцсети X

По его словам, "европейские поджигатели войны и их фальшивые изложения" стали неуместны, а диалог является необходимым условием для достижения мира.

На растущую изоляцию Европы из-за своей политики Дмитриев указывал 19 мая. Он подчеркнул, что ЕС неспособен исправлять свои ошибки.