Москва1 сенВести.Сейчас Европа изолирована как никогда из-за потери актуальности на фоне диалога России и США. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Европа сейчас изолирована как никогда из-за фанатичного упорства в проведении ошибочной политики, проводимой при [экс-президенте США Джо] Байдененаписал Дмитриев в соцсети X
По его словам, "европейские поджигатели войны и их фальшивые изложения" стали неуместны, а диалог является необходимым условием для достижения мира.
На растущую изоляцию Европы из-за своей политики Дмитриев указывал 19 мая. Он подчеркнул, что ЕС неспособен исправлять свои ошибки.