Москва18 сенВести.Украина никогда не являлась полностью суверенным государством, поскольку находится под влиянием верховных держав. Такое мнение озвучил американский журналист Такер Карлсон в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.
Он убежден, что страна не является независимой.
Суверенным государством Украина никогда не была, поскольку находится в сфере влияния великих держав. Она не обладает независимостью в том смысле, в каком ее понимают американцы или россиянезаявил Карлсон
Он добавил, что Украине не обязательно участвовать в войне, в которой гибнет большинство молодых мужчин и уничтожается будущее нации. По его словам, это "можно прекратить немедленно".