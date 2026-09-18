Журналист Карлсон: Украина никогда не была полностью суверенным государством

Такер Карлсон: Украина никогда не была полностью суверенной страной Журналист Карлсон: Украина никогда не была полностью суверенным государством

Москва18 сен Вести.Украина никогда не являлась полностью суверенным государством, поскольку находится под влиянием верховных держав. Такое мнение озвучил американский журналист Такер Карлсон в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Он убежден, что страна не является независимой.

Суверенным государством Украина никогда не была, поскольку находится в сфере влияния великих держав. Она не обладает независимостью в том смысле, в каком ее понимают американцы или россияне заявил Карлсон

Он добавил, что Украине не обязательно участвовать в войне, в которой гибнет большинство молодых мужчин и уничтожается будущее нации. По его словам, это "можно прекратить немедленно".