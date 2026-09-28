Москва28 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский перестал прислушиваться к советам президента США Дональда Трампа, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

Он усомнился в том, что американцы могут поддержать договоренности Анкориджа, и указал на непослушание Зеленского.

Судя по тому, как ведет себя Зеленский, он не особо слушает те советы, которые дает ему президент Трамп. Более того, мне кажется, он уже открыто показывает, что он ждет начала ноября – промежуточных выборов в американский конгресс, рассчитывая, что после этих выборов республиканцы потеряют одну, а может быть, две палаты и сразу превратят Трампа в хромую утку. Он же работает на будущее. Правда неизвестно, дотянет ли до этого будущего сам Зеленский отметил Джабаров

В интервью Джабаров назвал два варианта ближайшего будущего для Владимира Зеленского. По его словам, в лучшем случае он сбежит с Украины.

Ранее председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отмечал, что Зеленский на Генассамблее ООН выполнял задание глобалистов по уничтожению рейтинга Трампа.