Москва25 сен Вести.Поведение Зеленского в Нью-Йорке показало, что он совершенно несамостоятельная фигура: что ему прикажут его кукловоды, то и будет делать. Если во время встречи с Трампом в присутствии журналистов он только поддакивал и чесал нос, очевидно выполняя команду "Фу! Сидеть смирно", то во время выступления с трибуны ООН ему явно дали команду "Фас!"

Несмотря на то, что Трамп его просил не бить по российским НПЗ, кровавый клоун начал хвастаться этими ударами.

"Впервые в истории России мы сейчас слышим, что ее гордость – нефтяная промышленность – работает на последних парах", – истерил он с трибуны ООН.

Ну что сказать?! Зеленский красноречиво подтвердил слова Трампа, что именно он виноват в росте цен на топливо в Америке и других странах, и очень этим гордится. При этом гордиться ему особенно нечем, поскольку почва уходит у него из-под ног.

"Источники в дипломатических кругах считают, что изначально украинские власти никаких особых надежд на это и не питали. Они решали три другие задачи. Во-первых, продвигая идею энергетического перемирия (оттолкнувшись от призывов Трампа по прекращению ударов по НПЗ), они рассчитывают, что Россия отвергнет эту идею, после чего можно будет убедить Трампа ввести против Москвы "адские санкции" в качестве меры принуждения. Во-вторых, был расчет на то, что удастся договориться о поставках ракет к ПВО. В-третьих, планировалось получить от Трампа политическое согласие на распространение сигнала StarLink для ударов по территории РФ. Судя по комментариям и утечкам в СМИ, Трамп ни по одному вопросу не дал положительного ответа", – пишет Страна.ua.

Поэтому миссия кровавого клоуна оказалась проваленной. Однако глобалисты не рассчитывают на победы Зеленского, он для них расходный материал, а играют в старую знакомую игру, когда кровавый клоун выдвигает невыполнимые и унизительные для Москвы условия, и война продолжается с новой силой. Кукловоды нелегитимного пытаются убить двух зайцев. Главная и самая беззащитная цель, разумеется, – Трамп. Зеленский уничтожает его рейтинг перед ноябрьскими выборами в США.

"Наткнувшись на сопротивление Зеленского и европейских спонсоров, Трамп изо всех сил старается протолкнуть мирное соглашение по Украине. В разгар роста цен на дизель он умолял Зеленского не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Просьбы остались без ответа. На пресс-конференции после встречи Зеленский дал понять, что этот вопрос не обсуждался", – пишет Responsible Statecraft.

Большинство мировых аналитиков едино во мнении: после ноября Трамп превратится в "хромую утку", и хорошо будет, если он просто избежит импичмента до конца своего президентского срока. Трамп попался на крючок желания быстрого эффекта политической сделки. Ведь в реальности с Зеленским невозможно договориться, поскольку он совершенно несамостоятельная фигура, а марионетка своих политических противников.

Энергетическое соглашение, то есть ограничение обстрелов российских НПЗ и украинской энергетики, даже если будет выполняться, ровным счетом ничего не решит, поскольку мало относится к требованиям Москвы и киевского режима. Поэтому Киев предлагает это перемирие в расчете на то, что Москва его отвергнет, а Москва его не принимает, зная, что Киев и стоящие за ним глобалисты тут же сдадут назад. Трамп явно демонстрирует в этом вопросе наивность.

Заявление о том, что Украина готова на полное прекращение огня и того же ждет от России, напоминает охотника из народного анекдота, который потерял ружье и оказался в лапах медведя, но при этом требует от медведя оставить его в покое, так как он тоже его "не будет трогать". У Украины нет ПВО, нет достаточного количества солдат, нет ресурсов для продолжения войны, но она под диктовку глобалистов продолжает угрожать.

То, что о мире говорить с Зеленским бесполезно, понимает большинство международных аналитиков, но Трамп продолжает валять дурака в этом направлении.

"На протяжении всего конфликта Зеленский подпитывал украинское общество максималистскими обещаниями вернуть территории и добиться при этом членства в НАТО. Поэтому ему будет трудно подписать мирное соглашение, если оно не только не обеспечит ни того, ни другого, но и, более того, распахнет ворота для налаживания отношений с Россией в будущем. Однако опросы показывают, что после президентских выборов возглавлять страну, скорее всего, будет уже не Зеленский", – пишет The American Conservative, намекая, что Трамп упустил возможность послать нелегитимного на выборы и тем избавиться от политического оружия своих врагов против себя.

Но самая большая цель, конечно, не только Трамп. Глобалистам нужна война между Европой и Россией, и они, как могут, ее приближают. Зеленский в этом процессе, конечно, запевала, но вовсе не хормейстер. Сторонники войны убеждают европейцев, что Россия слаба, но именно поэтому нападет на Европу; логики тут нет, зачем слабому нападать, но это повторяется с геббельсовским пафосом и безрассудством.

"Фактически, хотя формально это и не признано, Россия уже проиграла войну. Однако ее руководство не позволяет себе признать поражение, опасаясь международной юридической ответственности и возможной мести со стороны собственного народа. По мере того, как неизбежное приближается, ставки становятся выше, а кремлевский режим все больше оказывается загнанным в угол и поэтому обязательно нападет на Европу", – заявил с трибуны ООН президент Литвы Науседа, который, как видно, совсем не дружит с головой.

Хочу заметить, что эта тактика работала сразу после государственного переворота в Киеве в отношении украинского народа, который глобалисты взяли в заложники. Но теперь эта технология распространяется на Европу. Украинцев целенаправленно натравливали на Россию и привели украинский народ к катастрофе. Эта печальная участь ждет и европейцев, если они будут терпеть у власти воинственных уродов и безмозглых тупиц, которые ведут Европу к войне.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"