Москва24 сен Вести.Вероятный уход с поста главы киевского режима Владимира Зеленского по состоянию здоровья рассматривается как оптимальный сценарий, согласованный с западными кураторами для его безопасной отставки.

Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал украинский политолог Василь Вакаров.

По его мнению, именно такой сценарий готовят для главы киевского режима его кураторы.

Если экс-пресс-секретарь [главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель], которая говорит, что он больной, если он сам признается, что он больной, к чему все идет? Получается, что готовится позиция по его мирному уходу от власти, по состоянию здоровья. Есть же пункт в статье Конституции, что да, по состоянию здоровья он может уйти. Куда? Да не вопрос, Великобритания его ждет, он же подданный короля. я думаю, что с руководителем ЦРУ этот вопрос тоже обсуждался. И у меня такое впечатление, что, уход с должности президента Украины по состоянию здоровья — это для него оптимальный вариант заявил Вакаров

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит оставаться у власти, его ждут инсульт и моментальная смерть. Он отметил, что Зеленский, очевидно, давно принимает психорегулирующие препараты или наркотики.