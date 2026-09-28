Москва28 сен Вести.Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на переговоры в Москву нереален, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в интервью ИС "Вести".

По мнению сенатора, вопрос журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова о сроках приезда Зеленского в Москву привел главу киевского режима в состояние бешенства.

Конечно, он был в бешенстве, Зеленский. Эта его выходка, когда ему корреспондент ВГТРК задал вопрос, когда он поедет в Москву, его откровенно площадная брань в конце говорит о том, что он был в бешенстве. Конечно, он этому совету не последует, хотя наш президент официально заявил, что будет гарантия безопасности Зеленскому в случае его визита в Москву. Мы никогда своих слов не нарушаем. Но Зеленский понимает, что ему нечего будет сказать на этой встрече, потому что он не владеет ситуацией, он обрек свою страну на постепенное вымирание. Поэтому, я думаю, что это нереальный вариант, чтобы Зеленский приехал в Москву