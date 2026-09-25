Депутат Шеремет раскритиковал Зеленского за ответ на вопрос о визите в Москву

"Хамство": Шеремет прокомментировал ответ Зеленского на вопрос о визите в Москву Депутат Шеремет раскритиковал Зеленского за ответ на вопрос о визите в Москву

Москва25 сен Вести.Член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет назвал хамством ответ главы киевского режима Владимира Зеленского на вопрос журналиста о возможном визите в Москву.

В беседе с РИА Новости парламентарий заметил, что Зеленский, проявляя позерство и грубость, опустился до уровня "базарной риторики".

Хамство Зеленского показывает его невменяемость. И этот человек еще говорит о каких-то переговорах и уверяет в серьезности намерений договариваться заявил Шеремет

На полях Генассамблеи ООН Зеленский на вопрос журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова о возможном визите в Москву ответил, что собирается приехать в российскую столицу "на ракете".