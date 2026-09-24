Депутат Колесник: Зеленский на ракете может улететь не в Москву, а на тот свет

В Госдуме ответили на слова Зеленского о полете в Москву на ракете Депутат Колесник: Зеленский на ракете может улететь не в Москву, а на тот свет

Москва24 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, заявивший о намерении нанести визит в Москву на ракете, рискует улететь на ней на тот свет и оказаться не в раю. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с "Абзацем".

По словам депутата, риторика, которую избрал Зеленский, не соответствует его статусу и скорее напоминает "разговор мелкой шпаны" и "рэпера регионального масштаба".

Человек прилетел на серьезное мероприятие в Нью-Йорк, потратил на это деньги своих или европейских налогоплательщиков, чтобы сделать такие заявления? Это какой-то мелочный маркетинг: прилетит он на тот свет на своей ракете, а там его распределят явно не в рай сказал парламентарий

Он отметил, что такое поведение принижает статус как площадки мероприятия, так и присутствующих там политиков. Колесник убежден, что таких гостей, как Зеленский, не следует приглашать на серьезные встречи во избежание подобных инцидентов.

Приглашение таких руководителей обесценивает площадки, реальную ассамблею, да и любые международные площадки. Все европейские политики не лучше, но они пытаются соблюсти какой-то этикет. Не надо мелкую шпану выводить на серьезную трибуну. Он испортил жизнь всем, всей Украине испортил, в Европе давно бы уже нормально все жили добавил Колесник

Ранее Зеленский на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН ответил журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову, что собирается посетить Москву "на ракете".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы киевского режима, предположив, что тот предчувствует свою судьбу.