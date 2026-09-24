В РФ пообещали Украине "веселую зиму" после слов Зеленского о визите в Москву

В России отреагировали на слова Зеленского о визите в Москву В РФ пообещали Украине "веселую зиму" после слов Зеленского о визите в Москву

Москва24 сен Вести.Украину ждет "веселая" зима, которая может окончательно сломить Киев в противостоянии с Россией.

Об этом пишут в Telegram-канале "Воевода вещает". Таким образом журналисты отреагировали на ответ лидера киевского режима Владимира Зеленского о личных переговорах с российскими представителями.

Один из журналистов спросил Зеленского о том, когда он намерен посетить Москву, на что тот ответил "На ракете" при этом добавив нецензурное слово.

А впереди еще "веселая зима". Как мы говорили, скорее всего последнее окно возможностей сломать хребет противнику заявили авторы канала

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова принять в Москве главу киевского режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что в случае приезда в Москву Зеленскому будет обеспечена безопасность.