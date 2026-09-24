Милонов: Зеленского "на ракете" встретит российская ПВО Милонов о Зеленском: ПВО встретит дорогого гостя "на ракете"

Москва24 сен Вести.В беседе с RT депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о словах главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что собирается посетить Москву "на ракете".

Если Зеленский собрался посетить Москву "на ракете", то столичная система ПВО с радостью встретит дорогого гостя. Уже с XVII века существует традиция заряжать ворами и узурпаторами пушки и развеивать их по ветру подчеркнул Милонов

Ранее Зеленский ответил на вопрос о визите в Москву, прозвучавший на полях 81-й сессии ГА ООН, что он посетит ее на ракете.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак подчеркнул в беседе с RT, что Зеленский на все реагирует нервно.

Судя по всему, не пропустили в Америку его личного дилера, назовем его доктором, поэтому здоровье у него явно было расшатано. сказал политолог

Поэтому Зеленский был нервный и раздраженный, видимо прорвался его внутренний голос, заключил эксперт.