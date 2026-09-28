Песков назвал позицию Путина по предложениям по Украине исчерпывающей Песков: Путин исчерпывающе изложил позицию России по Украине

Москва28 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин подробно изложил позицию России в отношении предложений по урегулированию украинского конфликта.

Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции сказал Песков журналистам

Ранее Путин заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, однако в дни голосования Киев предпринял попытку массированной атаки на Москву. По словам российского лидера, решения относительно предложений по урегулированию конфликта будут приниматься исходя из интересов России.

Москва и Киев ранее неоднократно проводили переговоры по урегулированию конфликта. Последний раунд прямых контактов состоялся в Стамбуле, где стороны обсуждали, в частности, прекращение боевых действий и дальнейшие шаги по мирному урегулированию.