Путин заявил, что Россия была готова продолжить переговоры с Украиной Путин: РФ могла продолжить переговоры, но Украина попыталась помешать выборам

Москва25 сен Вести.Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Государственную думу, однако киевский режим предпринял попытку массированного удара по Москве. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, Украина за несколько недель до выборов заявила о готовности возобновить переговоры. Россия ответила, что до завершения голосования проведение таких контактов вряд ли возможно, но после выборов Москва будет готова вернуться за стол переговоров.

Но что произошло в последнее время тоже всем хорошо известно сказал Путин

Президент отметил, что в ночь на 20 сентября, в основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. По его словам, на столичный регион направили более 1,6 тысячи беспилотников.

Кроме того, как заявил Путин, были нанесены удары по избирательным участкам – один из них находился в школе, которая была практически разрушена в результате украинской атаки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что украинские спецслужбы не смогли запугать жителей Донбасса и Новороссии в период проведения выборов. Кроме того, у противника не вышло надавить на членов участковых избирательных комиссий.