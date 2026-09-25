Захарова: украинские спецслужбы угрожали и давили на жителей Донбасса на выборах

Захарова заявила о попытках Киева запугать жителей Донбасса перед выборами Захарова: украинские спецслужбы угрожали и давили на жителей Донбасса на выборах

Москва25 сен Вести.Украинские спецслужбы пытались запугать жителей Донбасса и Новороссии в период проведения выборов в Государственную думу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, давление было направлено в том числе на членов участковых избирательных комиссий. Захарова отметила, что жители этих российских регионов впервые участвовали в выборах в парламент после их вхождения в состав России.

Спецслужбы Украины делали все, чтобы запугать население этих российских регионов, выступали с публичными угрозами уголовной ответственности за "содействие оккупационным администрациям", развязали террор против членов участковых избирательных комиссий подчеркнула представитель МИД

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова выделила положительный фактор, который повлиял на явку на выборах. Она отметила, что воздействие оказало обращение президента РФ Владимира Путина.